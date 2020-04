Twee verdachten van roofoverval in Drachten blijven vastzitten

Het slachtoffer zou in oktober vorig jaar wat afval weggooien, toen ze werd overvallen en mishandeld. De overvallers vluchtten met kostbare spullen en brieven van haar overleden man. Later werd een geldkistje in het water gevonden.

Een van de twee daders zat al vast, maar uit onderzoek kwam naar voren dat ze mogelijk twee kompanen hadden. Getuigen hadden vier jonge mannen gezien, die een poosje in de buurt van het huis van de vrouw zaten. De politie is nog op zoek naar een vierde verdachte.