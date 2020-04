Er komen zonnepanelen op geluidswal A32, tussen Oudeschoot en Oranjwoud

Het gaat om een geluidswal op grond van Staatsbosbeheer, daar komt het zonnepark op. De panelen liggen straks op 10 meter hoogte. Het gaat om 3.300 panelen die extra groot zijn. Ze moeten in een jaar tijd zo'n 1,4 miljoen kWh aan energie opleveren, dat is genoeg om 425 huishoudens van energie te voorzien. De opbrengsten van het zonnepark worden gebruikt voor recreatieve voorzieningen in Oranjewoud.

Zon en regen op de grond

Volgens Staatsbosbeheer past het park hier mooi, omdat de panelen naast het bos van Oranjewoud komt te liggen. Ook is men blij dat het om transparante panelen gaat, daardoor kan de zon erdoorheen schijnen en kan regenwater de grond bereiken. Dat is beter voor de natuur.