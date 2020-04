BFVW komt met actie tegen katten in weilanden om kuikens te beschermen

Natuurorganisaties en agrarische collectieven in Fryslân roepen kattenbezitters op om hun huisdier in het weidevogelseizoen van half april tot en met juni 's nachts binnen te houden. Katten gaan als het donker is op jacht en pakken daarbij instinctief de kuikens van de weidevogels. De organisaties beginnen vrijdag daarom met een campagne, met in de hoofdrol zanger en presentator Emiel Stoffers van De Hûnekop én acteurpoes Gurbe.