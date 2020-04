Verdachte drugszaak Noardburgum langer vast

In het kader van het drugsonderzoek werden begin maart zeventien invallen gedaan in onder andere Leeuwarden, Harlingen, Noardburgum en Westergeast. De Finse verdachte wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij de uitvoer van 86 kilo speed, witwassen en dat hij lid was van een criminele organisatie.

De Fin is een van de verdachten in het onderzoek van de politie naar internationale drugshandel. In deze zaak werden in maart van dit jaar enkele Friezen opgepakt. Enkele verdachten zijn volgens het Openbaar Ministerie lid van de Outlaw Motorcycle Gangs. Het gaat om een lid van de Hells Angels in Harns en een lid van de Red Devils in Leeuwarden. In de zaak is ook een burgerinfiltrant ingezet.

Internationaal

De zaak gaat over drugslijnen die vanuit Fryslân naar Finland en Engeland/Ierland lopen. Begin maart werd in Groningen een transport van 86 pakketten speed ontdekt. Het pakket zou zeven ton waard zijn in Finland.