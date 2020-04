Antonius-ziekenhuis pakt noodzakelijke poliklinische zorg langzaamaan weer op

Per specialisme wordt gekeken wat het maximale aantal fysieke policonsulten kan zijn. Daarnaast blijft de andere niet-noodzakelijke poliklinische zorg zoveel mogelijk telefonisch of met beelbellen gedaan. De acute zorg in het ziekenhuis is de afgelopen weken wel doorgegaan.

Het hervatten van de poliklinische zorg gaat niet ten koste van de opnamecapaciteit van coronapatiënten, zowel op de Intensive Care als de verpleegafdelingen. Die capaciteit wordt gehandhaafd zolang dat uit het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding wordt vereist.

Veiligheid

Het ziekenhuis neemt alle voorzorgs- en hygiënemaatregelen in acht om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Patiënten met een (mogelijke) coronabesmetting worden strikt gescheiden van de andere patiënten.