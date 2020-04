Pakketbezorger René Monsma heeft het druk: "Niveau van Sinterklaas en kerst"

Pakketbezorger René Monsma werkt zich een slag in de rondte: "Wij zitten op dit moment op het niveau van Sinterklaas- en de kerstdrukte. Dus is het afgrijselijk druk op dit moment." Monsma en zijn medewerkers kunnen dat aan, maar dat komt ook omdat er een extra auto ingezet wordt. Er is volgens Monsma gelukkig genoeg personeel en hij rijdt zelf ook volop mee op de routes.

Feestdagen

De drukte rondom de feestdagen duurt vaak zo'n zes weken. Intussen zitten de pakketbezorgers in deze coronatijd ook al bijna zes weken in de drukte. Maar Monsma kan alles nog binnen de contacturen houden. "Het spel moet de deur uit en tijd om moe te worden heb je eigenlijk niet. We pakken onze rust in de weekenden."

Praatje

Of het allemaal financieel te doen is weet Monsma nog niet. Maar hij vindt het belangrijker dat het personeel dat nu fit is, dat over twee maanden ook is. En ook al staat er druk op de ketel om alle pakketjes op tijd te bezorgen. Monsma maakt wel bewust een kort praatje met de mensen aan de deur. Op gepaste afstand natuurlijk.