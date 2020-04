Akkerbouwers lijden onder droogte: boer uit Nij Altoenae beregent nu al

Coronavirus

De droogte is niet het enige probleem voor boeren. Swart: "De coronacrisis zit je het meest op de nek. Dat houdt je wel bezig. Het is druk op het land, dus ik kan het wel wat verzetten. Het is wel moeilijk voor de mensen in grote steden die thuis zitten en geen kant op kunnen. Wij zijn lekker in het veld aan de gang. Dat is wel confronterend."

Swart hoeft echter geen gebruik te maken van de compensatieregeling van de overheid. "Gelukkig hoeven wij dat niet te gebruiken. Wij kunnen onze producten nog kwijt en hebben nog inkomsten. Dat kan ook anders, voor anderen is het soms dramatisch nu. Er gaan wat geluiden dat het de goede kant op gaat met het coronavirus, maar we zijn er nog niet. Niet niet één land is er volledig vrij van."