Ouders van kinderen op IKC de Kinderkoepel krijgen kamerplanten van leerkrachten

In totaal worden er 170 planten rondgebracht. Het gaat om een Stephanotis. "Het is een mooie frisse plant die voor wat extra vrolijkheid zorgt", zegt Richard de Vries. Hij staat in een lokaal dat nu gevuld is met de planten. "Ik ben leraar geworden om kinderen les te geven. En dan heb je niemand meer op school. Ik mis de kinderen echt heel erg, wij allemaal."

Om de ouders nu een steuntje in de rug te geven en te complimenteren met de manier waarop ze de kinderen thuis helpen, worden de planten rondgebracht. "We hebben er een brief bij gedaan. Daarin vertellen we hoe erg we iedereen missen en dat we zo graag een hart onder de riem willen steken. Voor het hele gezin. We weten ook nog niet hoe lang het duurt allemaal."

Eerste plant

De famylje Hoekstra kriget de earste plant: "Aaah, prachtig. Dat hie echt net hoechden!" It thús lesjaan slagget best goed by de Hoekstra's: "Maar wij missen meester wel! En ik ben een tand kwijt!", seit ien fan de bern. Noch 169 adressen te gean.

