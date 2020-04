Coassistenten MCL gaan bij mensen thuis langs om coronatests af te nemen

Een coassistent is een student geneeskunde in de laatste fase van zijn of haar studie, die praktijkervaring opdoet om later als zelfstandig arts aan de slag te kunnen. De coassistenten van het MCL gaan bij de patiënten vooraf thuis onderzoeksmateriaal afnemen. Voor het onderzoek wordt met een wattenstaafje materiaal uit de keel of neus afgenomen. Dat wordt daarna onderzocht bij laboratorium Izore. De uitslag zal daarna ongeveer een halve dag later bekend zijn.

Het groepje van zes coassistenten voert bij toerbeurt de onderzoeken uit; iedere dag een andere coassistent. Ze worden voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en testmaterialen. Ioana Antonescu is een van hen: "Aangezien onze bezigheden in het MCL in het kader van de studie geneeskunde op dit moment stilliggen, zitten veel coassistenten thuis. Als coassistenten zijn we blij dat we op deze manier kunnen ondersteunen."