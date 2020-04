Leeuwarden krijgt code groen voor veiligheid; binnenstad nog wel code rood

Vooral op het gebied van drugsoverlast, overlast door jeugd, vandalisme, last van de buren en inbraken verbeterde de situatie. Alleen voor de binnenstad geldt nog code rood (4,32), daar is het volgens de gemeente Leeuwarden nog niet veilig genoeg. Oud-Oost komt met een 5,10 net in code geel terecht.

Dorpen Zuid-West is de meest veilig zone met een score van 9,19. Camminghaburen doet het met een stijging van 6,89 naar 7,86 goed, terwijl de Potmargezone de grootste daling in veiligheid heeft: 6,85 naar 6,16.