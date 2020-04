Veiligheidsregio aan het voorbereiden op mogelijk versoepeling maatregelen

Saskia van den Broek van Veiligheidsregio Fryslân denkt dat het beperkt blijven van het aantal besmettingen wel eens te maken kan hebben met het naleven van de maatregelen."Helemaal zeker weten we dat niet, want dat is moeilijk te onderzoeken. Maar we gaan er vanuit dat het te maken heeft met de maatregelen. In het noorden houden we ons daar goed aan."

Voorbereiding op versoepeling

De Veiligheidsregio is zich wel aan het voorbereiden op een mogelijke versoepeling van die maatregelen."Wat wij verwachten is dat wij dinsdagavond vanuit de ministerraad berichten krijgen over een lichte versoepeling, maar we hebben geen concrete aanwijzingen dat er daarin verschillen tussen regio's zouden zijn. Dan heb je ook te maken met bijkomende nadelen, waar je eerst eend goed over zou moeten nadenken," zegt Van den Broek.

Op sociale media zijn sommige Friezen wel bezorgd over zo'n versoepeling. "Dat is positief om te zien, zulke berichten. Want we moeten het met elkaar volhouden om dit virus onder de duim te krijgen. Het blijft van belang om elkaar niet in grote groepen te treffen. Het is lekker weer en je kunt natuurlijk goed in je tuin of op je balkon genieten."

Handhaven

Van den Broek geeft aan dat er geen reden is om bepaalde locaties af te sluiten. "We gunnen het mensen ook om bijvoorbeeld in de natuur te zijn als dat kan. Kijk wanneer het rustig is en probeer rekening met elkaar te houden."

Toch is de Veiligheidsregio wel oplettend. "De handhavingscapaciteit van politie en gemeenten is op volle sterkte aanwezig. We bezoeken bepaalde locaties standaard met regelmaat en daarnaast gaan we op meldingen af die we krijgen. Maar gelukkig blijft dat beperkt," zegt Van den Broek.