Súdwest-Fryslân verzamelt materiaal voor 'coronacollectie'

Er wordt op dit moment geschiedenis geschreven volgens de gemeente en zoals koning Willem-Alexander eerder al zei: veel mensen zullen zich deze uitzonderlijke periode nog lang herinneren. "De sluiting van scholen, horeca, musea, theaters en bioscopen. De stille straten. Het thuiswerken en thuis les krijgen. Het niet doorgaan van sportwedstrijden, kerkdiensten en andere evenementen", zegt wethouder Mirjam Bakker.

Over de invloed van de maatregelen op het dagelijks leven wordt veel gecommuniceerd. Daarnaast ontstaan er veel sociale initiatieven om elkaar te helpen. De gemeente vindt die informatie het bewaren waard en denkt dat dat een herinnering voor later en de komende generatie is.

De gemeente is nu op zoek naar bijvoorbeeld foto's van het leven in dorpen in coronatijden, op straat of thuis; flyers en posters met mededelingen over coronamaatregelen; opgetekende ondervindingen, briefjes, dagboeken; kaartjes of tekeningen of digitale berichten op WhatsApp of sociale media. Mensen die wat willen opsturen, kunnen dat via de website van de gemeente toen.