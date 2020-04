Schiermonnikoog stelt rook- en stookverbod in vanwege droogte

Ook de komende tijd blijft het droog. Het is daarom dat het vanaf dit weekend niet meer is toegestaan om in het bos of het buitengebied te roken. Ook open vuur, zoals een barbecue als een kampvuur, is verboden.

Het verbod geldt niet alleen voor bossen, duingebieden en natuurgebieden, maar ook voor wegen met bermen buiten het dorp.

Als het weer wat minder droog wordt, zal de gemeente het verbod intrekken. Dat gebeurt in overleg met de Veiligheidsregio Fryslân.