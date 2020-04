Schoolkinderen van basisschool De Fluessen maken hoorspel van toneelstuk

Het stuk gaat over Jelle en Jeltsje de Vries uit Aldegea, bij wie in de oorlog de Joodse familie Barend een onderduikplek vond, bekend van Frits en zijn dochter Barbara Barend. Basisschool De Fluessen adopteerde vorig jaar het graf van Jelle en Jeltsje de Vries. Het plan om de bevrijding te herdenken met een toneelstuk kwam van een van de kinderen zelf.

Juf Henriëte Meijer ging ermee aan de slag: "Het verhaal is het verhaal zoals het gebeurd is. Barbara Barend vraagt aan haar grootmoeder wat zij nog over de oorlog weet voor een werkstuk, en daarna gaan we terug in de tijd naar de oorlog."

Thuis inspreken

"Het graf van Jelle en Jeltsje de Vries ligt tegenover de school en dat was voor ons meteen een link naar een heel mooi verhaal," zegt Meijer. De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben de teksten thuis ingesproken. Daarbij werd ook vaak een beroep gedaan op de ouders. Om de goede intonatie te vinden, hebben de ouders de tekst van de tegenspelers voorgelezen, waar de tekst van de kinderen op volgt.

Niet bij elkaar, maar toch verbonden

Door de coronacrisis veranderde er veel. "Wij moesten overschakelen naar onderwijs op afstand. Toen kwam het idee: als wij er nu een hoorspel van maken, dan kan het wel. Een podcast. De kinderen hebben allemaal hun eigen rol in het toneelstuk behouden. Om elf uur zou in het dorpshuis een mooie presentatie zijn van het hoorspel, maar dat kan nu niet meer. Straks is er wel een presentatie, maar online en in teams. Frits Barend is ook uitgenodigd en de ouders zijn gevraagd. Wij zijn niet bij elkaar, maar voelen ons wel heel erg verbonden," besluit juf Meijer.