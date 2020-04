Kapster weet van aanpakken in de tomatenkwekerij

Tevreden

Voorlopig zijn er bij Van Overbeek in Bitgum zeven mensen aangenomen, die werken in de tomatenpluk en op de inpakafdeling. Maar het is mooi weer, het is warm in de kas en de tomaten groeien door. Kweker Piet Stienstra verwacht dat er binnenkort nog wel meer mensen nodig zijn. Hij is erg terveden over het nieuwe personeel. "Ze zijn gemotiveerd en weten snel hoe het moet", aldus Stienstra.