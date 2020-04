Koeien mogen naar buiten zonder vergunning, maar LTO wil ook bemesten vrij

Trienke Elshof van LTO Noord is blij met het besluit. "Het was ook wel absurd, maar er lag wel een uitspraak van de rechter dat het beweiden en bemesten niet vergunningsvrij mocht." Daar was maar rekening mee te houden.

Elshof: "Als koeien op stal blijven is de emissie niet lager dan dat ze buiten staan, dus volgens ons is dat geen aanleiding voor een nieuwe vergunning. Nu is in IPO-verband besloten dat het vergunningsvrij mag, dus alle provincies doen het op deze manier en gelukkig ontstaan er geen verschillen tussen provincies." Drenthe mocht het nieuws bekendmaken, uit naam van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Bemesten

De LTO-frontvrouw wil nog wel graag dat ook het bemesten vergunningsvrij wordt. "Een boer moet bemesten, dat hoort bij het beroep," vindt Elshof. Daar moet echter wel een inventarisatie voor worden gedaan. "De provincies leveren gegevens aan het ministerie over het gebruik van land. Dat kan nog wel even duren."

Steun

Een paar dagen geleden werd ook bekend dat een deel van de landbouwsector kan rekenen op 650 miljoen euro steun. Daar is Elshof tevreden mee: "Het gaat om menselijk leed, sommige bedrijven zitten al in grote problemen, zoals de sierteelt en de aardappelen. De melkprijs is nog stabiel, maar de verwachting is wel dat deze nog omlaag gaat. Er zijn melkveehouders die een daling van 3-4-5 cent niet kunnen hebben. Daarom zouden we ook graag steun uit Europa krijgen."