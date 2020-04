Videodagboek van een docent: "Een bijzondere dag, de vierdeklassers hebben de laatste toets"

Gatse Hylkema út Ljouwert is al fan jongs ôf oan dwaande mei muzyk. Hy wurket as dosint Muzyk en Maatskippijlear op CSG Ulbe van Houten yn Sint-Anne. Al mear as 25 jier dirigearret er ferskate brassbands en fanfareorkesten. Hy mei graach syn passy foar muzyk mei minsken diele. Hy mist syn learlingen, it kontakt mei syn kollega’s en it muzyk meitsjen. Gatse sil takom tiid sjen litte hoe’t syn wurk as dosint, no ûnder de coronakrisis, giet.