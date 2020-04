De autobranche staat stil: geen schade, geen verkoop en geen verhuur van trouwauto's

Dat is ook het beeld dat Date Boekema van Ureterp schetst van de situatie bij zijn bedrijf. Boekema runt een garage en werkplaats en heeft drie mensen in dienst. "De grootste klappen vallen in de verkoop en de export", vertelt hij. Het bedrijf is de omzet van de verkoop van auto's inmiddels kwijtgeraakt en dat is ongeveer de helft van de totale omzet. "Mensen durven eigenlijk niet meer op pad voor een andere auto. Ze weten niet hoe het met hun baan komt en ze sparen hun geld op."

"Toen bekend werd dat er corona kwam, hadden we het de eerste twee weken heel druk en werkten we 's avonds over. Mensen dachten: die auto moet naar de garage voordat ze straks misschien dicht zijn. Dat was een spannende tijd, maar gelukkig zijn we open gebleven. En nu zie je dat het weer normaal druk is in de werkplaats. Maar de verkoop van auto's ligt stil."

Export

De export ligt volledig stil omdat handelaars uit bijvoorbeeld Polen en Wit-Rusland de grens niet meer over komen. Die komen soms in groepen van vijf om auto's op te kopen. Ook de verhuur van trouwauto's ligt op dit moment stil. Laten in het jaar staat de agenda dan wel weer vol. "Er staan nu 55 in de agenda voor dit jaar. Dat is allemaal opgeschoven en het is maar afwachten of dat doorgaat. Maar ik ben blij dat het wordt verschoven. Dan is het dan maar wat drukker dan nu."

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming van de overheid is volgens Boekema niet meteen genoeg en het omzetverlies wordt er niet mee goedgemaakt. Boekema: "Ik kan een buffer krijgen voor het loon van de jongens, maar met mijn omzet moet ik straks aantonen of ik recht had op het geld. Maar daar heb ik zelf niets aan. Ik kan mijn belasting drie maanden uitstellen, maar over drie maanden moet ik het toch betalen."

Boekema probeert wel inventief te zijn door extra service aan klanten te bieden en zoveel mogelijk samen te werken met ondernemers uit het dorp. Ook hij heeft geen idee hoe het komt in de toekomst en blijft hopen op een goede afloop.