Groen licht voor bouw nieuwe zwembad Buitenpost

De gemeenteraad van Achtkarspelen is donderdag akkoord gegaan met een extra krediet van 1,2 miljoen euro voor een nieuw zwembad in Buitenpost. Begin maart werd duidelijk dat de kosten voor de bouw van het zwembad flink hoger uitvielen dan begroot. De raad moest nog besluiten of het geld daadwerkelijk zou worden vrijgemaakt. Daarnaast is het bestemmingsplan dat de bouw van het zwembad mogelijk maakt, vastgesteld.