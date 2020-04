LIVEBLOG: 22 patiënten op Friese IC's; coronamaatregelen zorgen voor grote probleemn

Ook de autobranche heeft het moeilijk op dit moment. Voornamelijk de verkoop van auto's, regulier en export, ligt stil. In de werkplaats wordt er nog wel gewerkt, want mensen brengen de auto nog wel voor een beurt, de APK of vanwege slijtage. Maar omdat auto's minder worden gebruikt, is er ook minder schade door ongelukken, en zelfs trouwauto's worden minder gehuurd omdat huwelijken worden uitgesteld.

Dat is ook het beeld dat Date Boekema van Ureterp schetst van de situatie bij zijn bedrijf. Boekema runt een garage en werkplaats en heeft drie mensen in dienst. "De grootste klappen vallen in de verkoop en de export", vertelt hij.

