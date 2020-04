Coronanieuws vrijdag 17 april: Politie sluit café in Leeuwarden dat open was

Súdwest-Fryslân wil samen met andere gemeenten en instellingen in Nederland meebouwen aan een (digitaal) archief over de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven in de gemeente. Om informatie en materiaal daarvoor te verzamelen, vraagt de gemeente de hulp van haar inwoners.

De gemeente is op zoek naar bijvoorbeeld foto's van het leven in dorpen in coronatijden, op straat of thuis; flyers en posters met mededelingen over coronamaatregelen; opgetekende ondervindingen, briefjes, dagboeken; kaartjes of tekeningen of digitale berichten op WhatsApp of sociale media. Mensen die wat willen opsturen, kunnen dat via de website van de gemeente toen.