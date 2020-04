Assistent Martijn Barto blijft langer bij SC Cambuur

Promoveert Cambuur, dan komt daar zelfs automatisch nog een seizoen bij. Ook fysiek trainer Nicky Boonstra zal de komende jaren onderdeel gaan uitmaken van de technische staf. Hij heeft een contract getekend voor nog drie seizoenen.

"Het is niet makkelijk om in deze tijden beleid te maken voor de lange termijn, maar in deze beide gevallen was de keuze snel gemaakt", licht technisch manager Foeke Booy zijn keuze toe.