Specialist over Friese verpleeghuizen: "Het virus grijpt er hard om zich heen"

De Tweede Kamer heeft grote zorgen over de situatie in de Nederlandse verpleeghuizen. Het aantal bewoners en personeelsleden dat besmet is geraakt met het coronavirus, groeit nog steeds.

Volgens Erica Gerbrandy van Patyna gaat het naar omstandigheden redelijk in de verpleeghuizen. "Voor nu zijn er bijvoorbeeld genoeg beschermingsmiddelen en ook genoeg testen. Wij hopen dat dat zo blijft. Dat lijkt momenteel voldoende te zijn."

Zorgen over bewoners en personeel

De zorgen van Gerbrandy liggen echter bij de bewoners van de verpleeghuizen, en bij het personeel. Ze kan merken dat het sluiten van de huizen een grote uitwerking heeft op deze twee groepen

"Het geeft onzekerheid en angst", vertelt Gerbrandy. "Het maakt veel los. Bij de mensen die zelf besmet zijn, die het ervaren. Die zijn toch echt wel ziek en het gaat hier om kwetsbare mensen. Het personeel doet z'n best, maar is er ook niet op voorbereid en er al helemaal niet aan gewend."

"Je loopt er steeds achteraan"

Wat de aanwezigheid van het coronavirus in het verpleeghuis zo lastig maakt, is dat je steeds achter de feiten aanloopt. "Vaak zien we dat er veel meer mensen besmet zijn, maar dat zij nog niet ziek zijn. Je loopt er steeds achteraan. Het is heel moeilijk om daar op tijd bij te zijn."

Wat het allemaal nog moeilijker maakt, is dat de zorgzwaarte per cliënt ook heel verschillend is. "We hebben verschillende soorten mensen", zegt Gerbrandy. "Bijvoorbeeld mensen die dementeren. Zij begrijpen het vaak niet en dat heeft een grote impact. Maar ook andere mensen die het wat beter begrijpen, krijgen naar verloop van tijd heimwee."

Hoelang ze het nog kunnen volhouden, weet de specialist ouderenzorg niet. "Wij hopen dat we het nog een tijd volhouden. Daarvoor moeten we aandacht hebben voor het gevoel en alles wat er leeft bij het personeel. Daar is ook psychologische steun voor. Uiteindelijk gaat het om de mensen. Daar moeten we alle aandacht voor hebben."