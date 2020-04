Zorgbelang Fryslân: coronamaatregelen zorgen voor grote problemen

Zorgbelang heeft ook veel signalen gekregen van verpleeghuizen. In drie Friese verpleeghuizen zijn kwetsbare bewoners verplicht verhuisd, om zo ruimte te kunnen maken voor specifieke corona-afdelingen. In combinatie met het contactverbod met kinderen en verdere familie valt hen dat heel zwaar, zo weet De Vrij: "Sommige van die bewoners zijn verhuisd naar leegstaande afdelingen. Ik vraag me daarom af, waarom de corona-afdelingen daar niet zijn ingericht."

Het contactverbod of bezoekverbod voor bewoners van verpleeghuizen zal steeds meer onderwerp van discussie worden als de coronamaatregelen langer van kracht blijven, denkt De Vrij. In sommige verpleeghuizen is het wel duidelijk dat veel bewoners binnenkort zullen overlijden. Dat zij geen bezoek meer kunnen ontvangen van bijvoorbeeld kleinkinderen, is dan wel een heel zware maatregel.

"De vraag is dan of de maatregel niet erger is dan de kwaal", zegt De Vrij. Zij ziet ook wel dat het niet zo makkelijk is om de lockdown van de verpleeghuizen te veranderen, maar vindt wel dat het langzamerhand tijd wordt om daarover te discussiëren.

Signaalpunt

Het Corona-signaalpunt gaat de komende tijd verder met het onderzoek naar de effecten van de coronamaatregelen op onderdelen van de zorg. In het kader daarvan maakt Zorgbelang Fryslân zich ook zorgen over de 80-plussers die zelfstandig wonen. Die zijn door de coronamaatregelen vaak hun vaste activiteiten en contacten kwijtgeraakt en dreigen daardoor te vereenzamen.

Zorgbelang wil daarom ook graag weten hoe het met deze groep ouderen gaat en wat zij nodig hebben om door deze lastige tijd heen te komen. Bellen met Zorgbelang kan iedere werkdag, 's ochtends.