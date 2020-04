Ondanks coronamaatregels doen leerlingen toch examen op school

Deuren open

De deuren van de toetslokalen blijven open. Aan de leerlingen wordt gevraagd de deuren niet aan te raken. In één lokaal mogen maximaal zes leerlingen zitten. Toetspapier en kladpapier moet op tafel blijven liggen. De examenleerlingen moeten alleen naar school komen, niet samen met anderen. En ze mogen niet in groepjes staan in het schoolgebouw of op het plein.