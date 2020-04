Rechter: illegale verkoop komkommers Hartman niet te bewijzen

De nieuwe eigenaar zegt dat er jarenlang komkommers en paprika's die niet aan de eisen voldeden, zwart zijn verkocht. Daar zou miljoenen mee zijn verdiend en dat geld is niet naar het bedrijf gegaan. De nieuwe eigenaar wilde schade vergoed hebben die daardoor zou zijn ontstaan.

Volgens de rechtbank staat niet vast dat er zwart is gehandeld. Dat moet de nieuwe eigenaar eerst bewijzen. En als het wel zo is, dan moet ook aangetoond worden wat voor schade dat heeft opgegooid en of de overleden oud-eigenaar daar persoonlijk voor aansprakelijk is. Het bedrijf in Sexbierum is vorig jaar failliet verklaard.