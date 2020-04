Professionele dartcompetitie vanuit de woonkamer: dartbond komt met 'Home Tour'

Vanaf vrijdag zullen de komende weken heel veel topdarters tegen elkaar spelen. Elke avond komen vier profs in actie in een groepsfase. Zij nemen het tegen elkaar op en de winnaars van elke avond komen elkaar aan het einde van het toernooi weer tegen.

Twee van de darters bij de professionele dartbond komen uit Fryslân: Danny Noppert uit Joure en Jan Dekker uit Bolsward. Noppert zal voorlopig niet meedoen aan de Home Tour, maar de 29-jarige Jan Dekker komt zondagavond als een van de eerste spelers in actie.

Camera in de kamer

De darters spelen hun wedstrijden thuis. Zij moeten daarvoor een camera op het dartbord richten, zorgen voor goede verlichting en een mooi dartbord. Door in te bellen op speciale software, komen ze in contact met hun tegenstanders.

De wedstrijden worden online uitgezonden en zijn voor dartfans over de hele wereld gratis te volgen. Een commentator zal de wedstrijden voor de mensen thuis verslaan.

"Wedstrijdritme opdoen"

"Het is een hele goede kans op de training weer op te pakken", vertelt Jan Dekker. "En om weer wedstrijdritme op te kunnen doen." Het darten thuis is volgens Dekker, die alweer enkele jaren in Bolsward woont, wel heel anders dan op een groot podium met televisiecamera's. "Het is heel anders. Voor een grote zaal spelen geeft heel veel prikkels en die heb je nu niet. Je moet jezelf stimuleren en scherp maken."