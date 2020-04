Virtuele open dagen bij Fries beroepsonderwijs: inloggen en vragen stellen

In een klein bedrijfsgebouw aan de rand van Heeg zit Hylke Poorting te worstelen met zijn computer. Over een paar minuten begint de online open dag van de opleiding Sustainable Entrepreneurship en de presentatie wil nog niet op gang komen. Hij zal voor de webcam een presentatie houden over de opleiding zelf, maar ook over de voordelen van Leeuwarden als studentenstad. En het voelt wel wat vreemd om dat niet in Leeuwarden te doen.

"Ja, dat klopt. Al zijn we het wel een beetje gewend. We zijn natuurlijk nog een vrij nieuwe instelling en ook voordat ons gebouw fysiek open ging moesten we al studenten werven. En ook toen deden we dat digitaal", zegt Poorting.