IJsboerderij Workum vormt boerderij om tot drive-in om ijs te verkopen

Het is echter een vreemde tijd, ook voor Bouma. "De winkel in Sneek hadden we net nieuw. Die was een paar dagen open, toen alle coronamaatregelen werden aangekondigd." Beide winkels zijn een tijdje dicht geweest, maar ze zijn nu toch weer open. Maar storm loopt het niet. "We houden ons aan alle maatregelen van het RIVM, dus er maar bijvoorbeeld maar één klant tegelijk in het gebouw. De rest wacht buiten. Maar er is nu ook niemand op straat in de steden."