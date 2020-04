Boeren hoeven geen vergunning voor koeien in de weide

De provincie vindt dat het grazen al onderdeel is van de vergunning voor stalemissies. Gedeputeerde Klaas Fokkinga: "In Fryslân is het ondenkbaar dat boeren voor het grazen van een koe een vergunning aan zouden moeten vragen. Een koe in de weide is de normaalste zaak van de wereld en dat moet ook zo blijven. Het is goed dat wij als provincie deze beslissing genomen hebben."

Ook voor de stikstofemissie zou deze aanpak gunstig zijn omdat bij het op stal houden van vee urine en vaste mest bij elkaar raken en er zo stikstof vrijkomt.