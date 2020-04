Ondanks coronavirus niet veel meer sterfgevallen in Friese zorginstellingen

Het CBS vergeleek het gemelde aantal sterfgevallen van week 14 met het gemiddelde van de eerste tien weken weken van dit jaar. Daaruit blijkt dat in Fryslân in week 14 1,11 keer zoveel doden vielen in de zorginstellingen.

Dat is een groot verschil met landelijk, waar dat aantal bijna verdubbelde: van gemiddeld 797 begin dit jaar naar 1485 in week 14.

Evenveel sterfgevallen in gewone huishoudingen

In de gewone huishoudingen werd geen stijging in het aantal sterfgevallen gezien in Fryslân (1,00 keer zoveel sterfgevallen). Landelijk was dat wel het geval, daar liep het aantal doden op naar 1,5 keer het gemiddelde van begin van dit jaar.