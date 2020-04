Familie kan op afspraak achter scherm bijpraten met bewoners van Huys ter Swaach

"Wij hebben een recreatieruimte in tweeën gedeeld door middel van een doorzichtig scherm, een dik doek, dat goed bestand is tegen schoonmaak", zegt Johan Blaauw van Huys ter Swaach. "Het is een afgesloten ruimte, mensen hebben het gereserveerd. Dan komt er verder niemand in en kunnen ze weer samen zijn, of met meerderen." De visite kan via een speciale deur in het tehuis komen.

De ruimte is door zaakkundigen nagekeken. "De GGD is op locatie geweest, wij hebben ook laten zien wat ons idee was en hoe wij het hebben uitgevoerd. Zij hadden nog wat tips en die hebben wij natuurlijk opgevolgd."

Bewoners zijn enthousiast

De bewoners zijn blij dat zij hun familie nu weer eens kunnen zien. "Wij zijn enthousiast, die kunnen na vier of vijf weken de familie weer zien, weer even met elkaar praten."