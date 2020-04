GGD: Weer drie coronasterfgevallen, 23 nieuwe positieve tests

De cijfers lijken stabiel te blijven. Dat zien ze bij de GGD ook, volgens Margreet de Graaf van GGD Fryslân: "We hebben mensen in dienst die daarin gespecialiseerd zijn, dat zijn epidemiologen. Die hebben na een maand geconstateerd dat wij stabiel laag blijven. Er is wel wat oploop, maar we zitten keurig aan onderkant, met andere provincies. Behoudens de veranderingen en eventuele versoepeling van de lockdownmaatregelen zien we dat er een stabiel beeld is bij ons."

Maatregelen mogelijk verruimd

RIVM-directeur Jaap van Dissel zei donderdagochtend dat de coronamaatregelen in Fryslân mogelijk eerder worden verruimd. Omdat het aantal besmettingen in het noorden laag is, wordt er nagedacht over 'regionaal maatwerk'. De Graaf: "Je moet afwegen welke maatregel welk effect gaat hebben. Als je bijvoorbeeld restaurants in Fryslân wel openzet en in Drenthe niet, dan komen mensen bij wijze van spreken in groten getale naar Appelscha. Je moet altijd afwegen wat dat voor effect heeft op de verspreidingsrisico's." Dat moet bepaald worden door het Outbreak Management Team.

Verplegingstehuizen

De afgelopen dagen wordt steeds duidelijker dat de situatie in de verplegingstehuizen heel erg is. In de Tweede Kamer werd ook benoemd dat het sterftecijfer vervijfvoudigd is."Dat beeld is in Fryslân vergelijkbaar. Onze aandacht is daar ook het meest op gericht. In de sterftecijfers zie je ook dat zij de groep zijn die het meeste risico loopt. Samen met alle zorgmedewerkers kijken we heel goed hoe we de mensen daar nog extra kunnen beschermen."

Zorgmedewerkers

Dat zou betekenen dat zorgmedewerkers op grote schaal getest worden. Toch blijkt dat veel zorgmedewerkers die dat willen geen test krijgen. Niet iedereen komt volgens De Graaf in aanmerking voor een test. "Als je gemist kan worden, dan is het beleid gewoon om thuis uit te zieken. Niet iedere zorgmedewerker vindt dat beleid prettig, dus er zal weerstand zijn tegen de beoordeling van de arts. Maar we gaan niet uit van wat prettig is voor de zorgmedewerker, we gaan uit van wat is belangrijk voor de bescherming van de kwetsbare groep."