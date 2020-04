Coronamaatregelen worden in Fryslân mogelijk eerder versoepeld

Het coronavirus grijpt in Fryslân, Groningen en Drenthe niet zo snel om zich heen. Het is zelfs nog mogelijk om bij nieuwe besmettingen na te gaan waar iemand besmet geraakt is. Daarom wordt er nagedacht of er in het Noorden van het land eerder al versoepeling van de coronamaatregelen plaats kan vinden.

Zorgen over horecatoerisme

"Regionaal maatwerk wordt zeker overwogen", zegt Van Dissel. Hij is wel bang voor horecatoerisme en wijst op de kroegen bij de Nederlandse grens, die volraakten met toeristen toen in België de horeca dichtging.

Voorwaarde voor aan aparte Noordelijke exitstrategie is wel dat voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mag. "De communicatie moet helder kunnen zijn, dat is een belangrijk onderdeel van eventueel regiobeleid."