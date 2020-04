Waddenvereniging niet blij met bouwplannen voor 20 meter hoog Werelderfgoedcentrum

Het nieuwe informatiecentrum over de Waddenzee moet 20 meter hoog worden en 8.000 m2 beslaan. Er komt horeca, een instituut voor informatie en ook het Zeehondencentrum van Pieterburen moet ernaartoe verhuizen. Het gebied is UNESCO werelderfgoed. Niet alle partijen zijn even positief over de plannen, volgens sommigen is het proces soms wat rommelig gegaan.

Veel gedoe over hoogte

In 2018 is de bouw al eens uitgesteld door de toenmalige De Marne. Natuurorganisaties, omwonenden en ondernemers waren toen al tegen de hoogte van het plan. Toen moest het pand 30 meter hoog worden, maar ook nu het gebouw 20 meter hoog zou worden zijn er natuurorganisaties tegen het plan.

"Het is helemaal niet nodig om zo hoog te bouwen", zegt directeur van de Waddenvereniging Lutz Jacobi. "Waarom moet dat zo idioot hoog? Het moet zogenaamd iconisch, maak het maar iconisch in de inhoud."

'Meer onderzoek en educatie'

Ook over het gebruik van het gebouw zijn de partijen het nog niet eens. "Wij zouden het mooi vinden als er veel - zoals onderwijs en educatie - bij zou komen, maar dat is op moment nog flinterdun", zegt Jacobi.

Binnenkort wordt het ontwerp van het Werelderfgoedcentrum verwacht, dan moet duidelijk worden hoe alles er precies uit komt te zien. Het project moet 25 miljoen euro kosten.