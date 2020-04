In maart meer uitkeringen in Fryslân vanwege corona

In Fryslân nam het aantal WW-uitkeringen in maart met 35 procent toe in vergelijking met februari. De jaren hiervoor was er juist een afname van het aantal uitkeringen in deze periode. In 2019 was het aantal uitkeringen in maart 21 procent lager dan in februari van dat jaar.

In de horeca, de uitzendbureau's en in de cultuursector zijn het voornamelijk jongeren die hun werk verliezen. In de zorg en welzijnssector nam de werkgelegenheid toe. Ook in de bouw lijkt er meer werk te zijn.

Cijfers

Eind maart telde Fryslân 10.684 WW-uitkeringen. Dat is 3,2 procent van de beroepsbevolking. In maart kwamen er 323 uitkeringen bij (3,1 procent) in vergelijking met februari. Toch ligt het aantal uitkeringen nog 599 lager dan dezelfde maand vorig jaar.