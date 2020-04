Hoe moet de 'anderhalvemetereconomie' invulling krijgen?

Zo kwam een stagiaire met het idee om een verhoogde wek over het terras te maken, waar dan aan beide kanten mensen kunnen zitten. Daarnaast zou het ook best mogelijk zijn dat we in de toekomst meer maaltijden afhalen dan dat we voor de coronacrisis deden. Dan zou een grote afhaalbar ook een goed idee zijn.

Er waren al plannen om in de zomer de keuken te verbouwen. Dat zou in de bouwvak zijn, maar die plannen hebben ze nu naar voren gehaald. De keuken is er nu al uitgesloopt en zal een stuk groter worden. Anderhalve meter afstand houden in de keuken moet dan kunnen. Duursma denkt dat het werken een van de grootste uitdagingen wordt, want hoe moet het personeel samenwerken als ze afstand moeten houden?

Oproep op Facebook

Duursma was ook benieuwd hoe de bezoekers van haar restaurant een avondje uit eten in de toekomst zien. Ze deed een oproep op Facebook. "Daar kwamen veel mooie ideeën uit, maar het wordt wel een hele klus. Het rendement is natuurlijk een groot probleem. Daarnaast gaat het het ook om gezelligheid en moet het personeel ook op anderhalve meter werken." Een oplossing waar Duursma over nadenkt, is dat het personeel het eten op karretjes bij de gasten langs brengt en dat zij het daar zelf af pakken.

Rekensom

Genoeg ideeën dus, maar het blijft een rekensom voor bedrijven die wel weer open kunnen. "Die rekensom zal eigenlijk meestal zo uitvallen dat het beter is om dicht te blijven." Duursma denkt dat sommige bedrijven daar ook wel voor zullen kiezen. De Pleats gaat volgens haar echter gewoon weer open. "Er komen weer andere tijden. Maar alle omzet die nu niet is gemaakt, komt niet terug."