LIVEBLOG: 75 patiënten in Friese ziekenhuizen, 26 op intensive care

Ook op de radio en televisie houden we jullie vandaag weer op de hoogte over het coronanieuws, te beginnen met Fryslân fan 'e moarn op de radio met presentator Hans Koster tussen 6.00 en 9.00 uur. Zo is er aandacht voor het festival CityProms, dat vanwege het coronavirus niet meer doorgaat dit jaar, terwijl het een jubileumeditie is. Verder moet Campus Fryslân opnieuw digitaal toekomstige studenten winnen, omdat een fysieke open dag er even niet inzit.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga geeft een toelichting op de steun die de provincie zal geven aan dorpshuizen en kleine initiatieven voor de gemeenschap. We spreken ook met een leerkracht over het oppakken van thuisonderwijs en over het opleiden van verpleegkundigen. Want hoe doe je dat in tijden van corona?