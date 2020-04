Coronanieuws 16 april: 22 patiënten op Friese IC's; 37 mensen overleden

Hoewel premier Rutte woensdag zei dat het nog wel even kan duren voor de coronamaatregelen worden versoepeld, is er in het onderwijs nog altijd hoop dat de scholen bijna weer open kunnen. "Ik hoop nog steeds na de meivakantie", zegt teamleider bij De Caleidoscoop Lilian Schoonbrood. "Ik vrees ik dat dat in fases zal gaan, volgende week hoop ik dat we daar meer duidelijkheid gaan krijgen, zodat we daar op in kunnen spelen."

Intussen wordt er vast nagedacht over de mogelijkheden, maar Schoonbrood ziet nog wel wat problemen. "Die anderhalve meter afstand zal wel een werkelijkheid worden, dat baart ons wel zorgen. Want hoe realiseer je dat bij kinderen? Daarnaast hebben we de ruimte die ons beperkt, dat is praktisch niet mogelijk."