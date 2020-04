Lineke Visser hoopt op begrip voor kwetsbare ouderen in coronatijd: "Blijf aardig tegen ze"

Visser komt oorspronkelijk uit Leeuwarden, maar woont nu vlakbij Düsseldorf. Dat is zo'n 300 kilometer van de Friese hoofdstad, waar haar moeder nog altijd woont. Haar moeder heeft beginnende dementie, maar woont nog wel zelfstandig. De broer van Visser woont dichterbij moeders en helpt haar regelmatig.

"Mijn broer en schoonzus doen boodschappen en doen heel veel voor haar", vertelt Visser. "En eigenlijk hoeft zij helemaal niet boodschappen te doen. Maar ze heeft alzheimer, in beginstadium, en dan hou je heel graag vast aan oude rituelen. Dus ze wil heel graag zelf boodschappen doen, ook als het niet echt nodig is."

Geen afstand

Dat kan vanwege het coronavirus lastige situaties opleveren. Visser: "Ze houdt geen afstand, dat vergeet ze. Dat kun je wel vertellen, maar dat is ze vijf minuten later dan weer kwijt. Mijn broer was erg geschrokken hoe zij, bijvoorbeeld bij Intratuin, dicht op de mensen afging en een praatje maakte. Want dat vind ze gezellig."

Visser weet niet precies hoe de mensen daar op reageren, omdat haar moeder altijd positief is en het niet snel zal vertellen als er wat misgaat. Iemand die alzheimer heeft, kan over grenzen heen gaan. Met haar bericht op Facebook wil Visser de mensen er daarom op wijzen om zelf afstand te houden als ze haar moeder tegenkomen. "Want ze is wel kwetsbaar, en dat snapt ze helemaal niet."

Begrip

Visser hoopt op begrip van de mensen, ook voor andere mensen die in dezelfde situatie als haar moeder zitten. "Ik zou het heel fijn vinden dat als je in de supermarkt of waar dan ook zo'n mevrouw of meneer of een oudere zien lopen, je een beetje meedenkt en niet geïrriteerd raakt. Als ze toch tijd nodig heeft aan de kassa of te dichtbij komt of voor jouw gevoel in de weg loopt, je toch aardig blijft. Of eraan denkt dat er wel iets anders aan de hand kan zijn dan alleen maar een lastige oudere."