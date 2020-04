CityProms wil geen uitgeklede versie van het festival en kiest voor uitstel

Het festival dat gratis toegankelijk is, zou 21 juni beginnen. Aan het festival zouden zo'n 1.500 amateur en professionele musici meedoen uit 104 dorpen. Naast de muziek zijn er ook elk jaar maatschappelijke projecten die vanuit het festival georganiseerd worden, sommigen daarvan kunnen mogelijk nog wel doorgaan.

Geen uitgeklede versie

Festivaldirecteur Margot Hoiting: "Wij zagen het wel een beetje aankomen, ook in de landen om ons heen is het tot augustus niet toegestaan is om grote groepen mensen bijeen te hebben. Ook konden veel orkesten niet repeteren. We hadden internationale jeugdorkesten, er was een grote kans dat zij niet mochten reizen. De sociale projecten lagen stil. Alles begint al maanden van tevoren. Men was eigenlijk net een beetje begonnen met de voorbereiden. Op een gegeven moment heb je nog een uitgeklede versie van wat je eventueel nog zou kunnen doen. Dan moet je de afweging maken: dit gaan we gewoon niet doen."

Jubileum

Hoiting legt uit wat er allemaal op de planning staat. "De vrijdagavond is normaal gesproken de avond van het Noord-Nederlands Orkest met een paar solisten, die schuiven wij door naar volgens jaar. De zaterdag is vol met jeugdorkesten, tien locaties in de binnenstad met kindervoorstellingen, sociale projecten." Maar dat is niet het enige. Er was dit jaar ook een jubileum. "In de week ervoor zouden we verschillende dingen doen omdat we tien jaar bestaan. We zouden een jongeren-meetup hebben, voorbereid door het Technasium van het Bogerman College in Sneek. Allemaal prachtige dingen, maar ook die moesten zich voorbereiden. Dus het is gesneuveld."

Er lagen ook speciale sociale projecten in de planning, zoals Grenzeloze Muziek dat muziek zou maken voor nieuwkomers in ons land en in samenwerking tussen musici, dak- en thuislozen en medewerkers van opvang Zienn.

Financieel

Het festival de tegenvaller financieel goed opvangen, belangrijk daarbij is dat het niet afhankelijk is van kaartverkoop. "Het is een gratis festival, dus wil je los gaan dan moet de begroting rond zijn. Het gros van het geld was geregeld, dus dat zat wel oké. Maar toen het coronavirus uitbrak hebben we meteen contact gelegd met de gemeente om ook te kijken hoe we het met de subsidie kunnen regelen", zegt Hoiting.