Digitale muziekles brengt bewoners van De Hammeren in Kollum bij elkaar

Moeilijk te begrijpen

Voor de bewoners zijn alle problemen maar moeilijk te begrijpen. "Het is moeilijk om uit te leggen wat corona is", zegt Nynke. "Ze weten eigenlijk ook niet wat ziek zijn is. Het is heel vreemd dat ze thuisblijven. Normaal hebben ze in de zomer een paar weken vrij, maar ze zijn nu al vijf weken thuis. Ze hebben structuur nodig, die is weg. Met de muziekles brengen wij daarom ook wat structuur terug, dat is ook goed voor de mensen."

Niet alleen voor de cliënten is het erg aanpassen in deze periode. "Het is voor ons als begeleiders ook allemaal heel anders", aldus Nynke. "Wij moeten nu op de locatie zelf blijven. Normaal gesproken kun je er even uit, even de boodschappen doen met een cliënt. Maar dat mag ook niet meer. Dus dan moet je andere dingen bedenken, zoals een digitale muziekles."