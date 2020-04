Premier Rutte kijkt vooruit op een 'overgangsfase' voor coronamaatregels

Er zijn steeds meer mensen die zich afvragen of de maatregels niet bijna een beetje verruimd kunnen wurden. Rutte noemt dat 'volkomen logisch'vanwege de invloed op alle mensen. "Het is bijna bovenmenselijk wat er gevraagd wordt."

Volgens Rutte en De Jonge zijn er drie ankerpunten als het gaat om het wel of niet verruimen van de maatregels. Als eerste de druk op de zorg, als tweede het beschermen van ouderen en kwetsbare mensen en als derde het zicht op en het inzicht in de verspreiding van het virus.

Dilemma's

Zo geeft de minister-president aan dat het ook gaat om het verdelen van de ruimte. "We kunnen ervoor kiezen om het onderwijs of werk weer op gang te brengen om druk bij gezinnen weg te nemen, maar dan neemt de druk op bijvoorbeeld het openbaar vervoer en de publieke ruimte meteen toe. Men moet niet meteen tegen elkaar op botsen in treinen en parken. Zulke dilemma's moeten zorgvuldig doordacht worden. Anders is het risico veel te groot dat we het virus nieuwe zuurstof geven."

Daarom zegt de premier: "Als we kunnen versoepelen, is het niet meteen helemaal terug naar normaal. We kunnen ook niet garanderen dat we ooit weer een stap terug moeten zetten als het virus wel weer meer om zich heen grijpt."

Volhouden

Wel zegt Rutte dat de maatregels zelf ook gevolgen hebben: "Mensen kunnen niet naar hun sportclub, missen hun contacten en kunnen niet op bezoek bij hun ouders in verpleeghuizen. Maar eenvoudige oplossingen zijn er niet."

Ook minister Hugo de Jonge zegt met klem dat een mogelijke verruiming 'behoedzaam en verstandig' moet gebeuren: "U snakt naar een wereld die weer gewoon is, maar het is van belang om nog even vol te houden."

Het kabinet heeft in de persconferentie van woensdag dus geen nieuwe maatregels bekendgemaakt. Er wordt vanuit gegaan dat het kabinet probeert om Nederland mee te nemen in de beslissingen die voor volgende week op de planning staan.