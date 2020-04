Kaatsmuseum stelt tentoonstelling, lezingen en wedstrijden uit

Op 1 mei zou de tentoonstelling Van Parijs tot Pyeongchang geopend worden door gedeputeerde Sander de Rouwe en Anneke van Zanen, voorzitter van nationale sportkoepel NOC*NSF. Tijdens de tentoonstelling zouden vele olympische medailles te zien zijn van de 29 Friese sporters die er op de Spelen een of meerdere wonnen.

Daarnaast zouden er dit jaar drie lezingen zijn. Oud-volleybalcoach en huidig sportbestuurder Joop Alberda zou in mei eentje voor zijn rekening nemen, in juli was het dan de beurt aan shorttrackbondscoach Jeroen Otter en in oktober stond een lezing van topturner en olympisch kampioen Epke Zonderland gepland.

Dat gaat nu allemaal niet door, hetgeen ook geldt voor de wedstrijden en activiteiten die op de rol stonden in het muurkaatsen oftewel wallball. Dat is een internationale kaatsvariant die volgens menigeen olympische potentie bezit.

"Het kan niet anders"

Voorzitter Bram Bonnema baalt, maar volgens hem kan het niet anders. "Het spijt ons, maar we hebben moeten besluiten om ons hele project naar volgend jaar te tillen. Dus niet alleen de tentoonstelling met al die medailles van Friese olympische sporters, maar ook de lezingen en de wallballactiviteiten."

Het besluit betekent overigens dat het project tegelijk plaats zal vinden met de Olympische Spelen in Tokio. Ook die werden onlangs met een jaar uitgesteld naar 2021.