Friese PvdA wil snelloket voor kunstenaars

Volgens de PvdA is het belangrijk dat de culturele sector in kan spelen op de door het coronavirus veranderende maatschappij. Kunstenaars die met hun projecten worden geraakt door de coronacrisi zouden steun moeten krijgen van de provincie.

Zijlstra stelt daarom schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. Hij wil weten of het binnen twee weken mogelijk is om via een snelloket actuele projecten te kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het Iepen Minskipfûns. Het kan dan gaan om culturele projecten via livestreams of presentaties van gedigitaliseerd werk.