Acht verdachten zaak-Oosterwolde zestig dagen langer vast

Acht van de tien verdachten in de zaak-Oosterwolde blijven in elk geval zestig dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer woensdag besloten. Het onderzoek is gericht op de handel in vuurwapens en explosieven, door een crimineel samenwerkingsverband rond hoofdverdachte Hendrik van der H. uit Oosterwolde.