'Set 'm op Fryslân': hoe jij mee kunt doen aan dit nieuwe tv-programma

Wat houdt de Friezen bezig in deze crisistijd? Aan de keukentafel, in eigen tuin of misschien zijn ze druk met klusjes in de garage? In ons nieuwe tv-programma 'Set 'm op Fryslân' worden elke dag mooie, grappig en herkenbare moment verzameld. Kijk en doe mee, want Omrop Fryslân heeft jouw input nodig! Wat, wanneer en hoe; dat lees je hier.