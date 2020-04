Veel Friese belangstelling bij Liander voor zonne-energie

De Friese aanvragen komen vooral van ondernemers met plannen voor 50 of meer zonnepanelen op het dak of op de grond. Liander heeft in 454 van de 671 gevallen aangegeven dat er ruimte is op het elektriciteitsnet om stroom te vervoeren. Huibert Baud, manager netontwikkeling van Liander, komt echter met een waarschuwing.

Elektriciteitsnet raakt vol

"Door de snelle en grootschalige opkomst van zonnepanelen raakt het net elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol, zeker ook in Friesland. Het net is niet ontworpen voor grootschalige regionale opwek van stroom in landelijke gebieden. Extra of nieuwe capaciteit van het elektriciteitsnet aanvragen is geen vanzelfsprekendheid meer. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, breiden we het net op veel plaatsen fors uit, in Friesland alleen al dit jaar voor 99 miljoen euro."

Door bijvoorbeeld lange vergunningstrajecten- en procedures kosten uitbreidingen veel tijd. Boud: "Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste van de wereld. Dat willen we zo houden en we willen overbelasting en storingen voorkomen. Daarom laten we nieuwe producenten van duurzame stroom pas weer toe op een vol net als dit uitgebreid is."