Goed nieuws Friese ziekenhuizen over IC-patiënten met coronavirus

"Voor een groep patiënten verloopt de aandoening buitengewoon ernstig,' zegt Christiaan Boerma, intensivist in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). "Ook voor de mensen die nu coronapatiënten verplegen, is het een zware tijd. We mogen de ogen absoluut niet sluiten voor de ernst van de ziekte. Maar voor ons als zorgverleners is elke patiënt bij wie we goede resultaten zien wel een lichtpuntje."

Nij Smellinghe: meeste uit Brabant

In ziekenhuis Nij Smellinghe zijn de meeste patiënten uit Noord-Brabant gekomen. Het merendeel van deze patiënten is weer thuis. "Zij zijn ontslagen met een sterke verbetering van hun gezondheidssituatie", aldus Jaap Strijbos, longarts in Nij Smellinghe.

"De patiënten waren heel dankbaar dat ze hier in Friesland zijn behandeld. In een korte tijd hebben we voor deze patiënten de zorg goed geregeld. Dit is te danken aan de saamhorigheid van iedereen die betrokken is bij de zorg. Van verpleegkundige tot de schoonmaak,' zegt Strijbos.



Sinds het begin van de coronacrisis hebben in het MCL zeven coronapatiënten de IC weer kunnen verlaten. Drie van hen, IC-patiënten uit Zuid-Nederland, zijn weer naar de eigen provincie teruggekeerd.