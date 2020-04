Rene van der Weij genomineerd als beste amateurtrainer van Nederland

De VVON nomineert uit elk district een trainer en in noord is dat dus Van der Weij. Hij moet concurreren met trainers van onder meer AFC, HHC Hardenberg en SVV Scheveningen. De oud-voetballer wordt in de nominatie geprezen omdat hij veel oog heeft voor jeugdspelers.

"Van der Weij is continu bezig met de ontwikkeling van de speelwijze. Het rendement is in verdedigend opzicht zichtbaar met minder tegendoelpunten. René houdt daarnaast vast aan zijn voetbal ideeën en wil dominant en aanvallend spelen", valt te lezen op de website van de VVON.

Het is het eerste seizoen van Van der Weij bij Genemuiden. Daarvoor had de oud-voetballer van onder meer SC Cambuur en Harkemase Boys de leiding over VV Buitenpost, waarmee hij promoveerde naar de hoofdklasse. Daar kon hij zich ook handhaven.

Prijsuitreiking onzeker

Het is nog niet duidelijk wanneer de winnaar bekend wordt gemaakt. Dat gebeurt altijd op een jaarlijks trainerscongres in mei in Zwolle, maar vanwege de coronacrisis gaat dat nu niet door. Als dat dit jaar niet meer plaats kan vinden, zoekt de VVON naar een andere geschikt moment om de prijs uit te reiken.